Полісся у своєму Твіттері підтримало Динамо після поразки киян від Пафоса в матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів (0:1). "Динамо, все буде добри. У нас перший матч з андоррцями теж пішов не по плану. Віримо, що в другому матчі ви переможете", – йдеться у зверненні житомирського клубу, який підлаштувався під тренди соцмереж.

Полісся зухвало відреагувало на результати жеребкування наступного раунду Ліги конференцій

Нагадаємо, що команда Руслана Ротаня пройшла Санта-Колому після поразки в першій зустрічі з рахунком 1:2. У матчі-відповіді "вовки" перемогли суперника з рахунком 4:1. Матч-відповідь між Пафосом і Динамо відбудеться 12 серпня.

Раніше житомирський клуб ефектно відреагував на жереб Ліги конференцій. У разі успіху в протистоянні з Пакшем Полісся зіграє з Фіорентиною. "Незвично буде без Фіорентини в Лізі конференцій", – написав Твіттер клубу.

Динамо провалило перший матч проти Пафоса, зазнавши мінімальної поразки