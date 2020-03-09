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"Все буде добре – залишайтеся вдома": форвард Сассуоло зворушливо підбадьорив уболівальників

22:43 124 Читать на русском
"Все буде добре – залишайтеся вдома": форвард Сассуоло зворушливо підбадьорив уболівальників
Франческо Капуто (в центрі) / Твіттер ФК Сассуоло

Нападник Сассуоло Франческо Капуто присвятив свої голи у ворота Брешії всім співвітчизникам.

45’ Франческо Капуто
61’ Франческо Капуто
74’ Жеремі Бога
 
45’ Франческо Капуто
61’ Франческо Капуто
74’ Жеремі Бога

У матчі 26-го туру Сассуоло на власному полі розгромив Брешію. Дублем у матчі відзначився 32-річний форвард Франческо Капуто. Саме він в одному з епізодів вирішив підбадьорити вболівальників, які не могли спостерігати за грою улюбленої команди на власні очі, через заборону влади відвідувати спортивні масові заходи.

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Нападник після гола у ворота суперника на всю країну продемонстрував своєрідний плакат зі зворушливими словами: "Все буде добре – залишайтеся вдома".

Нагадаємо, Італія потерпає від смертельного коронавірусу. Станом на сьогодні в країні захворіло понад 9200 осіб, 463 людини померло. Національний олімпійський комітет Італії призупинив всі спортивні змагання в країні до 3 квітня (виняток становлять лише міжнародні турніри, які відбуватимуться за графіком, однак проходитимуть без глядачів).

Сассуоло в рідних стінах розгромив Брешію

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Теги
Серія А коронавірус Італія Сассуоло - Брешія Сассуоло Сассуоло Франческо Капуто Франческо Капуто Брешія Брешія
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