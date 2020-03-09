"Все буде добре – залишайтеся вдома": форвард Сассуоло зворушливо підбадьорив уболівальників

Нападник Сассуоло Франческо Капуто присвятив свої голи у ворота Брешії всім співвітчизникам.

У матчі 26-го туру Сассуоло на власному полі розгромив Брешію. Дублем у матчі відзначився 32-річний форвард Франческо Капуто. Саме він в одному з епізодів вирішив підбадьорити вболівальників, які не могли спостерігати за грою улюбленої команди на власні очі, через заборону влади відвідувати спортивні масові заходи.

"Клоуни": капітан Аталанти обізвав журналістів через загрозу підхопити коронавірус

Нападник після гола у ворота суперника на всю країну продемонстрував своєрідний плакат зі зворушливими словами: "Все буде добре – залишайтеся вдома".

Нагадаємо, Італія потерпає від смертельного коронавірусу. Станом на сьогодні в країні захворіло понад 9200 осіб, 463 людини померло. Національний олімпійський комітет Італії призупинив всі спортивні змагання в країні до 3 квітня (виняток становлять лише міжнародні турніри, які відбуватимуться за графіком, однак проходитимуть без глядачів).

Сассуоло в рідних стінах розгромив Брешію