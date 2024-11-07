Атлетіко переміг ПСЖ у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

У першому таймі парижани відкрили рахунок, коли Заїр-Емері з близької відстані пробив м’яч у ворота. Але вже незабаром Атлетіко відновив рівновагу: Моліна, отримавши м’яч на межі штрафного, переграв голкіпера – 1:1!

Героїчний Трубін не зміг зупинити Баварію, ПСЖ програв Атлетіко на 90+3, суперник Шахтаря продовжив казку: ЛЧ

Нічийний результат тримався до компенсованого часу. На 90+3-й хвилині Грізманн виконав точну передачу на Корреа, який, підхопивши м’яч, миттєво пробив його у нижній лівий кут воріт, забезпечивши Атлетіко перемогу.