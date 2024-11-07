Вирвана перемога Атлетіко у відеоогляді матчу Ліги чемпіонів проти ПСЖ – 2:1
7 листопада 12:32 - Читать на русском
Атлетіко переміг ПСЖ у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
Науель Моліна 18’
Анхель Корреа 90+3’
18’ Науель Моліна
90+3’ Анхель Корреа
У першому таймі парижани відкрили рахунок, коли Заїр-Емері з близької відстані пробив м’яч у ворота. Але вже незабаром Атлетіко відновив рівновагу: Моліна, отримавши м’яч на межі штрафного, переграв голкіпера – 1:1!
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Нічийний результат тримався до компенсованого часу. На 90+3-й хвилині Грізманн виконав точну передачу на Корреа, який, підхопивши м’яч, миттєво пробив його у нижній лівий кут воріт, забезпечивши Атлетіко перемогу.
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