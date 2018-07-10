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Врсалько: Якщо буде потрібно, я зіграю проти Англії на одній нозі

17:15 175 Читать на русском
Врсалько: Якщо буде потрібно, я зіграю проти Англії на одній нозі
Шіме Врсалько /Фото: ФІФА

Захисник збірної Хорватії Шіме Врсалько розповів про своє пошкодження.

"У першому овертаймі матчу проти Росії я відчув сильний біль в коліні, щось дивне. Коли я вийшов за межі поля, ми обговорили з лікарями і вирішили, що мені потрібно покинути поле.

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Нічого страшного, все в порядку. Сподіваюся відновитися до матчу з Англією. Лікарі переживають з приводу здоров'я, це найголовніше.

Але ми граємо в півфіналі чемпіонату світу. Якщо буде треба, я зіграю і на одній нозі. Я віддам 300%, щоб грати", – сказав він в інтерв'ю Хорватському футбольному союзу.

Нагадаємо, що поєдинок Хорватія – Англія відбудеться 11 липня у Москві на стадіоні Лужники. Початок гри – 21:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/2 фіналу

Хорватія - Англія: Середа 11 липня 2018

Хорватія
до матчу
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хв
Англія
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