Врсалько: Я побачив, як Аргентина впала, бачив, як аргентинці плачуть

Захисник збірної Хорватії Шіме Врсалько прокоментував перемогу своєї команди в матчі проти Аргентини.

"Це найбільше задоволення грати за свою команду і країну, грати для всіх хорватів у всьому світі. У нашій грі є речі, які потрібно виправити, але ми заслужили перемогу, ми були кращими. Нам потрібно залишатися сконцентрованими і продовжувати в тому ж темпі.

Аргентина – Хорватія – відео голів та огляд матчу

Я побачив, як Аргентина впала, бачив, як аргентинці плачуть. У наступній грі їм необхідно показати свій максимум, щоб залишитися в турнірі. Нашою метою було пройти групу, тепер ми будемо йти від матчу до матчу.

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