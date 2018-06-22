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Врсалько: Я побачив, як Аргентина впала, бачив, як аргентинці плачуть

11:10 1578 Читать на русском
Врсалько: Я побачив, як Аргентина впала, бачив, як аргентинці плачуть
Шіме Врсалько / Фото: ФІФА

Захисник збірної Хорватії Шіме Врсалько прокоментував перемогу своєї команди в матчі проти Аргентини.

"Це найбільше задоволення грати за свою команду і країну, грати для всіх хорватів у всьому світі. У нашій грі є речі, які потрібно виправити, але ми заслужили перемогу, ми були кращими. Нам потрібно залишатися сконцентрованими і продовжувати в тому ж темпі.

Аргентина – Хорватія – відео голів та огляд матчу

Я побачив, як Аргентина впала, бачив, як аргентинці плачуть. У наступній грі їм необхідно показати свій максимум, щоб залишитися в турнірі. Нашою метою було пройти групу, тепер ми будемо йти від матчу до матчу.

Лука Модріч показав, що він з тих футболістів, який роблять футбол таким цікавим", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

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ЧС-2018 2 тур

Аргентина - Хорватія: Четвер 21 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
0 : 3
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Аргентина - Хорватія Хорватія Хорватія Шіме Врсалько Шіме Врсалько
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