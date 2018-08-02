Врсалько офіційно завершив перехід в Інтер

Хорватський захисник Шіме Врсалько відтепер захищатиме кольори Інтера.

Міланський Інтер офіційно підтвердив підписання колишнього гравця Атлетіко Шіме Врсалько, повідомляє офіційний сайт клубу.

Хорват виступатиме за італійський клуб на правах оренди. Термін угоди – 1 рік. Після закінчення оренди Інтер залишить за собою право викупу гравця.

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Про фінансову сторону контракту не повідомляється.

26-річний Шіме перейшов в Атлетіко із Сассуоло в 2016 році за 16 млнєвро. У минулому сезоні Враслько відіграв 21 матч у Прімері і зробив 4 результативні передачі.

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