toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Враження, що Шахтар принижений і ображений": донька Лобановського схвалила призначення Луческу в Динамо

19:19 - Читать на русском
"Враження, що Шахтар принижений і ображений": донька Лобановського схвалила призначення Луческу в Динамо
Світлана Лобановська / Фото з відкритих джерел

Світлана Лобановська позитивно оцінила прихід екс-тренера Шахтаря Мірчі Луческу до керма Динамо.

"Футбол досить прагматичний. Тато постійно акцентував увагу на цьому. Тому, на мій погляд, обговорюючи персону Мірчі Луческу, слід, відкинувши емоції, перш за все, звертати увагу на його професіоналізм, досвід, досягнення. З цих позицій вибір динамівських керівників абсолютно виправданий. Хоча, звичайно, гарантію того, що співпраця румунського тренера з киянами буде успішною, не може дати ніхто. Всіх розсудить час. І – результати виступу команди.

Луческу поклав квіти до пам'ятника Лобановського – Динамо хотіло приховати цю подію, – Бебех

Мене відверто зачіпає вибірковість, з якою ці динамівські серця виявляють свою так звану принциповість. Вони прекрасно себе почувають, отримуючи захмарні зарплати в федерації футболу від тих, хто об Динамо ноги витирає, це їх не пригнічує. А тут, бачте, їм в душу наплювали. Щоб кидатися камінням в інших, потрібно самим бути з чистою совістю. Ви згадайте про своє динамівське походження і проявіть принциповість, коли ваш рідний клуб принижують через арбітрів, дисциплінарні органи або суди! Але там чомусь вони вважають за краще мовчати в ганчірочку, зате щодо Луческу проходяться "з усією прямотою", перетворюючись з професіоналів в емоційних уболівальників.

Які до Луческу претензії по суті? Їх немає і бути не може. Вік? Так і Лобановського багато списували після повернення з Близького Сходу. А цей "старий" команду до півфіналу Ліги чемпіонів довів. Він пішов, дали дорогу молодим. Хто-небудь з них хоча б близько підібрався до батькових досягнень?! Ото ж бо й воно.

Денисов: Луческу реально хотів покинути Динамо, я був розчарований

Позиція Шахтаря в цій ситуації – це, щонайменше, дивно. Таке враження, що Шахтар принижений і ображений рішенням Мірчі прийняти Динамо. Ще зовсім недавно перехід Мораєса з київського клубу в донецький презентувався в абсолютно протилежному світлі. А тут прямо шквал негативу на адресу людини, яка, власне, і вивела Шахтар на його нинішні висоти...

Знаєте, адже саме ця позиція донецької сторони, здається, підтверджує, що Ігор Суркіс зробив правильний вибір! Принаймні, Шахтар, судячи з усього, вже не почувається настільки комфортно, як раніше. І в цьому плані намічений на 25 серпня матч Динамо за Суперкубок здається надзвичайно цікавим. Думаю, це буде гарний початок нової історії київського клубу", – запевнила Світлана Лобановська в інтерв'ю Footclub.

"Навіщо йому, у його 75 років, цей стрес? Він не зможе спокійно тренувати": ультрас Динамо ніколи не пробачать Луческу

blog_ava
Луческу запросив двох іноземних фахівців у тренерський штаб Динамо
13:24
11592
Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Валерій Лобановський Шахтар Шахтар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Парма
20:30
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук