Борусія повела у рахунку на 15 хвилині, коли Штіндль зорієнтувався на відскок м'яча у штрафному швидше за всіх та пробив воротаря. Однак, Матета спочатку добив м'яч у ворота після удару Квайсона у стійку, а трохи згодом оформив дубль. Менхенгладбах відігрався на 76 хвилині, коли Хофманн реалізував пенальті. А трохи згодом він же асистував Гінтеру з кутового, оформивши перемогу для "жеребців".

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Таким чином, Борусія М набрала 8 очок та піднялась на 5 місце після 5 турів, Майнц з 0 у графі залікових балів залишився на дні турнірної таблиці.

Борусія Д здобула розгромну перемогу у Рурському дербі і продовжила ганебну серію Шальке