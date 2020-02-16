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Вражаюче досягнення Лєвандовскі у відеоогляді матчу Кельн – Баварія – 1:4

16 лютого 22:17 541 Читать на русском
Вражаюче досягнення Лєвандовскі у відеоогляді матчу Кельн – Баварія – 1:4
Мюллєр та Лєвандовскі / фото ФК Баварія

Баварія розбила Кельн в матчі 22-го туру Бундесліги, а Роберт Лєвандовскі вкотре дивує своїми бомбардирськими звитягами. Дивіться відео голів та огляд матчу Кельн – Баварія.

70’ Марк Ут
 
Роберт Лєвандовскі 3’
Кінгслі Коман 5’
Серж Гнабрі 12’
Серж Гнабрі 66’
3’ Роберт Лєвандовскі
5’ Кінгслі Коман
12’ Серж Гнабрі
66’ Серж Гнабрі
70’ Марк Ут

Баварія розпочала забивати вже на перших хвилинах. Лєвандовскі та Коман вже на 5 хвилині забили по голу. Цікаво, що цей гол став 40-м для Лєвандовскі в матчах за клуб та збірну в поточному сезоні. Гнабрі продовжив справу партнерів, зробивши рахунок розгромним на 12 хвилині. В другому таймі Серж оформив дубль, на що забитим м'ячем зумів відповісти Марк Ут.

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Таким чином, Баварія набрала 46 пунктів та очолила Бундеслігу, Кельн з 23 очками залишився чотирнадцятим.

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Теги
Відеоновини Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія Кельн Кельн Німеччина Кельн - Баварія
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