Вражаюче досягнення Лєвандовскі у відеоогляді матчу Кельн – Баварія – 1:4

Баварія розбила Кельн в матчі 22-го туру Бундесліги, а Роберт Лєвандовскі вкотре дивує своїми бомбардирськими звитягами. Дивіться відео голів та огляд матчу Кельн – Баварія.

Баварія розпочала забивати вже на перших хвилинах. Лєвандовскі та Коман вже на 5 хвилині забили по голу. Цікаво, що цей гол став 40-м для Лєвандовскі в матчах за клуб та збірну в поточному сезоні. Гнабрі продовжив справу партнерів, зробивши рахунок розгромним на 12 хвилині. В другому таймі Серж оформив дубль, на що забитим м'ячем зумів відповісти Марк Ут.

Баварія знищила Кельн і очолила турнірну таблицю, Шальке з Майнцом розписали нічию: 22-й тур Бундесліги, матчі неділі

Таким чином, Баварія набрала 46 пунктів та очолила Бундеслігу, Кельн з 23 очками залишився чотирнадцятим.