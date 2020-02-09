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Вражаюча бісіклета і розкішний гол зі штрафного у відеоогляді матчу Наполі – Лечче – 2:3

19:27 391 Читать на русском
Вражаюча бісіклета і розкішний гол зі штрафного у відеоогляді матчу Наполі – Лечче – 2:3
Наполі – Лечче – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Наполі та Лечче подарували справжнє видовище у 23 турі Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

48’ Аркадіуш Мілік
90’ Хосе Марія Кальєхон
 
Джанлука Лападула 29’
Джанлука Лападула 61’
Марко Манкозу 83’
29’ Джанлука Лападула
48’ Аркадіуш Мілік
61’ Джанлука Лападула
83’ Марко Манкозу
90’ Хосе Марія Кальєхон

Гості змогли здобути перевагу у першому таймі, але після перерви Мілік зрівняв рахунок. Свято Наполі тривало недовго – Лападула та Манкозу шокували команду Гаттузо двома голами. Варто відзначити розкішний дальній удар зі штрафного від 31-річного хавбека, який не залишив шансів голкіперу.

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Відповідь Наполі також була красивою. М'яч піднявся у повітря після рикошету від захисника, і Кальєхон розкішним ударом через себе розстріляв сітку воріт. На більше "партенопейці" не спромоглися – домашня поразка 2:3.

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Італія Відеоновини Наполі - Лечче Лечче Лечче Наполі Наполі
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