Вражаюча бісіклета і розкішний гол зі штрафного у відеоогляді матчу Наполі – Лечче – 2:3

Наполі та Лечче подарували справжнє видовище у 23 турі Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Гості змогли здобути перевагу у першому таймі, але після перерви Мілік зрівняв рахунок. Свято Наполі тривало недовго – Лападула та Манкозу шокували команду Гаттузо двома голами. Варто відзначити розкішний дальній удар зі штрафного від 31-річного хавбека, який не залишив шансів голкіперу.

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Відповідь Наполі також була красивою. М'яч піднявся у повітря після рикошету від захисника, і Кальєхон розкішним ударом через себе розстріляв сітку воріт. На більше "партенопейці" не спромоглися – домашня поразка 2:3.