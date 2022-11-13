Черговий тур УПЛ розпочнеться у неділю, 13 листопада, о 13:00 двома матчами. Один із них відбудеться на стадіоні "Минай" – Ворскла прийматиме СК Дніпро-1.

Поточна форма

Команда Олександра Кучера продовжує вражаючу переможну серію. Після втрати очок з Інгульцем (2:2) у 8-му турі дніпряни виграли у чотирьох матчах поспіль. Взагалі та нічия з командою із Петрового залишається єдиною для Дніпра-1 в УПЛ. В інших 10 поєдинках дніпряни перемагали. Такий потужний виступ дозволяє команді лідирувати у турнірній таблиці із 31 очком.

Parimatch Ukraine вважає фаворитом протистояння підопічних Олександра Кучера – коефіцієнт 1,98 на їхню перемогу. Успіх Ворскли оцінюється у 3,70. У випадку нічийного підсумку ваша ставка помножиться на 3,60.

Ворскла йде на дев’ятій сходинці і має в активі 14 пунктів. Однак у полтавців 12 зіграних матчів (разом із Вересом це найбільший показник у лізі), а у конкурентів є матчі у запасі.

В останніх турах полтавці трохи виправили невдалий початок сезону – поразки у трьох стартових матчах (дебютну перемогу здобули у 5-му турі). Після нічиєї з Динамо (1:1) хлопці Віктора Скрипника обіграли Минай (2:0) та Львів (1:0). Однак у середу Ворскла поступилася Кривбасу у скандальному матчі з трьома вилученням (два з них в пасиві "біло-зелених") та двома пенальті (обидва у ворота полтавців).

У минулому турі Дніпро-1 впевнено розібрався з Колосом – 3:1. Відзначаємо хет-трик Артема Довбика та його повернення на трон найкращого бомбардира УПЛ з підсумковими 9 голами. Натомість Ворсклі у неділю не допоможуть її основні голеадори: Марлісон (3 м’ячі) та Сефері (2 м’ячі).

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Історія протистоянь

За майже десяток очних зустрічей ворскляни лише одного разу перемогли Дніпро-1. Єдиний тріумф датований літом 2020-го. Натомість попередній матч цих суперників завершився розгромом – наприкінці минулого року Дніпро-1 розтрощив Ворсклу 5:1.

Кадрова ситуація

Виснажливий графік з матчами через кожні 3-4 дні особливо важко дався дніпрянам. Серйозно травмовані Еміліано Пуріта та Валерій Лучкевич. Проблеми зі здоров’ям були у Домінго Бланко та Сергія Горбунова. До кінця незрозуміла ситуація із Фаресом Балулі, який не потрапляє у заявку на останні матчі через незадовільну форму. Також з міркувань безпеки на виїзні матчі не їздить алжирець Яніс Амаш. На додачу у грі з Ворсклою через дискваліфікацію не зіграє ключовий опорник Руслан Бабенко.

Не скажеш, що набагато краща ситуація у полтавців. Через вилучення у попередньому турі найближчий поєдинок пропустять Таулян Сефері та Марлісон – основні виконавці команди Віктора Скрипника. У недавньому матчі зі Львовом зламав ніс Володимир Чеснаков.

Орієнтовні склади

Ворскла: Різник – Пердута, Яворський, Зайков, Кравець – Скляр, Челядін, Кравчук, Юрченко, Бацула – Степанюк.

Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Логінов, Сарапій, Бусанелло – Гуцуляк, Піхальонок, Когут, Рубчинський, Назаренко – Довбик.