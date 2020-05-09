"Впевнений, що він розкриється і принесе Динамо користь": іспанський екс-тренер Карпат розхвалив форварда киян

Іспанський екс-наставник "зелено-білих" Серхіо Наварро оцінив перспективи співвітчизника Франа Соля у київському клубі.

"Коли я працював методистом у Вільярреалі, Фран Соль виступав за другу команду клубу. Тому мені цей футболіст дуже добре знайомий. Можу сказати про нього лише хороші слова.

"Мені не вистачило часу": іспанський екс-тренер Карпат готовий знову працювати в Україні

Я не здивований, що він зміг досягти успіху в Нідерландах та перейшов до такого великого клубу, як Динамо. Він великий професіонал і завжди прагнув ставати кращим та досягати більшого. Якщо у нього щось не виходило, то працював самостійно та шукав можливості для прогресу. Проблеми Соля полягають в тому, що він приїхав з іншого футболу, з іншого культурного середовища. Яким би він не був професіоналом та сильним нападником, але йому потрібен час на адаптацію. Крім того, травма плеча виявилася дуже недоречною. У мене не має сумнівів, що Фран Соль розкриється та принесе Динамо користь", – сказав Наварро в інтерв'ю виданню Gazeta.ua.

Нагадаємо, 28-річний іспанець перейшов у Динамо в січні 2019 року з нідерландського клубу Віллем ІІ за 3,5 млн євро. У поточному сезоні УПЛ Соль провів 12 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

Трансфери Динамо на чорний день – 5 гравців, які поповнять бюджет мільйонами євро