"Проти кого зручніше грати в плані тактики – Німеччини, чи Іспанії? Не можу сказати, проти кого особисто мені зручніше, тому що обидві команди – достатньо сильні і грають по-різному. Було важко як з німцями, так і буде складно з іспанцями. Німеччина грає більше у вертикальний футбол, а Іспанія робить ставку на контроль м'яча. Дуже важливо зіграти добре у захисті. Впевнений що моменти у нас будуть.

Україна – Іспанія: де дивитись матч Ліги націй

Багато представників Барселони у збірній Іспанії? Зараз ці команди грають дещо в різний футбол, тому не думаю, що цей матч буде своєрідним тестом для Динамо як підготовка до матчу Ліги чемпіонів.

Звідки беруться сили для відновлення в такому шаленому графіку? Думаю, що я ще не настільки старий, щоб звідкісь їх брати. Молодість допомагає швидше відновлювати сили. Як можна не виходити на матчі, коли в тебе такі суперники? В таких випадках сили додаються самі собою", – розповів Сидорчук в ефірі Youtube-каналу УАФ.

Матч Україна – Іспанія стартує на НСК Олімпійський 13 жовтня о 21:45.

"Де їх беруть і, найголовніше, навіщо?" – Україна не готова змагатись з топ-збірними і великий недолік наших стадіонів