ПСЖ у матчі 1-го туру Ліги 1 2025/26 переміг Нант (1:0). Дивіться гол та огляд матчу на "Футбол 24".

ПСЖ з Іллєю Забарним дебютував в розіграші чемпіонату Франції сезону 2025/2026. Долю поєдинку вирішив один забитий м'яч.

Забарний дебютував за ПСЖ, здобувши мінімальну перемогу над Нантом – Ілля почав нервово, але видав сильний матч

На 67-й хвилині вирішальний гол оформив Вітінья – його дальній удар зрикошетив від захисника й став для голкіпера несподіваним. Парижани мали шанс подвоїти рахунок, навіть відзначилися вдруге, але арбітри скасували взяття воріт Рамуша через офсайд. У тій атаці помітно відзначився Ілля Забарний – він активно увійшов у пресинг і розіграв коротку комбінацію на старті епізоду. Українець провів увесь матч на полі та відзначився спокійною і впевненою грою.

