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Впевнена перемога Швейцарії у відеоогляді матчу проти Ірландії

07:30 234 Читать на русском
Впевнена перемога Швейцарії у відеоогляді матчу проти Ірландії
Збірна Швейцарії святкує взяття воріт / твіттер збірної Швейцарії

Швейцарці переграли ірландську збірну в матчі кваліфікації до Євро-2020. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

16’ Харіс Сеферовіч
90+3’ Шейн Даффі
 
Саймус Коулмен 76’
16’ Харіс Сеферовіч
76’ Саймус Коулмен
90+3’ Шейн Даффі

Швейцарія вдома здобула надважливу перемогу над Ірландією. Харіс Сеферовіч відкрив рахунок у поєдинку, потім господарі створили ще чимало нагод, щоб подвоїти перевагу.

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Проте, м'яч вперто не йшов у ворота Ейре. Родрігес Родрігес навіть не реалізував пенальті після гри рукою і червоної картки для Коулмена. Та зняли питання про переможця дуелі швейцарці лише у компенсований час. Це Шейн Даффі спрямував м'яч у власні ворота, коли намагався завадити забити Штеффену.

Огляд першого тайму:

Огляд другого тайму:

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Євро-2020 Швейцарія Швейцарія Ірландія Ірландія Швейцарія - Ірландія
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