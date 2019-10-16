Впевнена перемога Швейцарії у відеоогляді матчу проти Ірландії

Швейцарці переграли ірландську збірну в матчі кваліфікації до Євро-2020. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Швейцарія вдома здобула надважливу перемогу над Ірландією. Харіс Сеферовіч відкрив рахунок у поєдинку, потім господарі створили ще чимало нагод, щоб подвоїти перевагу.

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Проте, м'яч вперто не йшов у ворота Ейре. Родрігес Родрігес навіть не реалізував пенальті після гри рукою і червоної картки для Коулмена. Та зняли питання про переможця дуелі швейцарці лише у компенсований час. Це Шейн Даффі спрямував м'яч у власні ворота, коли намагався завадити забити Штеффену.

Огляд першого тайму:

Огляд другого тайму: