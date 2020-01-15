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Впевнена перемога Інтера над Кальярі у відеоогляді матчу Кубка Італії

15 січня 07:30 517 Читать на русском
Впевнена перемога Інтера над Кальярі у відеоогляді матчу Кубка Італії
"Нерадзуррі" святкують успіх / фото із соцмереж

Міланський Інтер розгромив Кальярі в 1/8 фіналу Кубка Італії. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

 

Кубок Італії 2019/20, 1/8 фіналу

Інтер – Кальярі – 4:1

Голи: Лукаку, 1, 49, Борха Валеро, 22, Раноккія, 81 – Оліва, 73

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Уже на 1-й хвилині Ромелу Лукаку скористався помилкою захисників та вразив ворота гостей. В середині тайму Борха Валеро подвоїв перевагу Інтера, а на старті другого тайму Лукаку оформив дубль, красивим ударом головою переправивши м'яч у ворота.

Кальярі спробував повернутися до гри ефектним голом п'ятою у виконанні Крістіани Оліви. Та фінальну крапку в кубковому двобої поставили господарі. Це Андреа Раноккія відзначився голом після подачі з кутового. Отже, 4:1 – впевнена перемога підопічних Антоніо Конте на шляху до чвертьфіналу.

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Відеоновини Кубок Італії Кубок Італії 2019/20 Італія Інтер Інтер Кальярі Кальярі Інтер - Кальярі
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