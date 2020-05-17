Впевнена перемога хлопців Вернидуба у відеоогляді матчу Шахтар С – Славія-Мозир

Солігорський Шахтар обіграв Славію-Мозир у 9-му турі чемпіонату Білорусі. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 9 тур

Шахтар Солігорськ – Славія-Мозир – 2:0

Голи: Лісакович, 30, Баланович, 87

Вернидуб назвав запоруку перемоги, яка наблизила його Шахтар до лідерів

Команда Юрія Вернидуба домінувала протягом усього матчу і заслужено перемогла. Найбільший внесок у фінальний результат зробив Лісакович, який записав у свій актив гол+пас.

Після цієї перемоги Шахтар набрав 15 очок та піднявся на 5 місце в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі – відстань до лідерів складає лише 3 очки. У Славії залишилося 11 пунктів і 9 сходинка.

Шахтар Вернидуба впевнено обіграв Славію і наблизився до лідерів на відстань однієї перемоги