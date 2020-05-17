toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
НІМЕЧЧИНА БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ЕРЛІНГ ХОЛАНД КОРОНАВІРУС

Впевнена перемога хлопців Вернидуба у відеоогляді матчу Шахтар С – Славія-Мозир

00:20 119 Читать на русском
Впевнена перемога хлопців Вернидуба у відеоогляді матчу Шахтар С – Славія-Мозир
Шахтар Солігорськ – Славія-Мозир – 2:0

Солігорський Шахтар обіграв Славію-Мозир у 9-му турі чемпіонату Білорусі. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 9 тур

Шахтар Солігорськ – Славія-Мозир – 2:0

Голи: Лісакович, 30, Баланович, 87

Вернидуб назвав запоруку перемоги, яка наблизила його Шахтар до лідерів

Команда Юрія Вернидуба домінувала протягом усього матчу і заслужено перемогла. Найбільший внесок у фінальний результат зробив Лісакович, який записав у свій актив гол+пас.

Після цієї перемоги Шахтар набрав 15 очок та піднявся на 5 місце в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі – відстань до лідерів складає лише 3 очки. У Славії залишилося 11 пунктів і 9 сходинка.

Шахтар Вернидуба впевнено обіграв Славію і наблизився до лідерів на відстань однієї перемоги

blog_ava
"Йди н**уй до своєї бабусі": захисник Шальке брутально облаяв Холанда – бомбардир Борусії відповів миттєво
16 травня
7448
Теги
Світ Відеоновини Українці за кордоном Славія-Мозир Славія-Мозир Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Білорусь
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
26
хв
Кельн
16:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук