Півзахисник збірної України Руслан Маліновський нарешті отримує шанс зіграти з перших хвилин у Серії А цього сезону.

29-річний хавбек вийде у стартовому складі на зустріч 14-го туру італійської першості проти Лечче. Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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Для Руслана це перше за 8 останніх поєдинків потрапляння у старт. Раніше Маліновський розпочинав у запасі дуелі з Наполі, Емполі, Лаціо, Сассуоло (взагалі не вийшов на поле), Удінезе, Фіорентиною та Ромою.

Цього сезону Руслан награв всього 415 хвилин у 12 матчах за бергамасків, записавши до свого активу один гол та результативну передачу. Аталанта наразі йде четвертою з 27 очками.

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