Через участь в Клубному ЧС-2025 Аль-Хіляль ухвалив рішення про зняття команди з розіграшу Суперкубка Саудівської Аравії. Про це команда повідомила на своєму офіційному сайті.

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"Жеребкування Суперкубка Саудівської Аравії, яке провели 19 червня 2025 року, відбулося лише через день після стартового матчу Аль-Хіляля на груповому етапі Клубного чемпіонату світу. Представник Саудівської Аравії продовжив свої виступи на турнірі, дійшовши до чвертьфіналу 4 липня, де поступився Флуміненсе (1:2). Після цього матчу команді довелося залишитися в США ще на три дні через обмеження на перельоти, що скоротило щорічну відпустку гравців лише з 24 днів до 21 дня.

Це порушує пункт (5.6) обов'язкових контрактів, включених у додатки до Положення про професіоналізм і статус гравців, виданого SAFF, який передбачає, що гравці мають право на щонайменше 28 днів щорічної відпустки", – повідомили представники Аль-Хіляля в офіційному листі, надісланому до Федерації футболу Саудівської Аравії (SAFF).

Додамо, що у півфіналі Суперкубка Аль-Хіляль мав зіграти проти Аль-Кадісії 20 серпня.

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