"Ми вже хотіли його підписати у літнє вікно, але у нас не було можливості цього зробити. З відходом Жерсона ми шукали атакувального гравця з його характеристиками.

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Руслан має профіль гравця, якого ми шукали. У нього знатний удар. Він створював різницю у чемпіонаті Італії, чудово виступав за Генк та Аталанту, особливо в Лізі чемпіонів. Він ідеально відповідає нашим спортивним очікуванням.

Вперше я спілкувався з оточенням Руслана у січні 2021 року. Минулого літа ми говорили з Хав'єром про футболістів й отримали повідомлення від агента Руслана. В Аталанті відбулися зміни. Переговори не завершилися, ми підтримували зв'язок. З відходом Жерсона все прискорилося.

Нам потрібна база з міцних гравців. В основному це 25-30-річні футболісти. Ми намагаємося мати хороший мікс. У півзахисті ми можемо мати чотирьох основних гравців. У нас також є Пайє, Ундер і Харіт", – цитує Лонгорію сайт Марселя.

До слова, Маліновський вже навіть встиг дебютувати за "олімпійців" напередодні, вийшовши на 67 хвилині матчу проти Труа (2:0). Результативними діями не відзначався, але запам'ятався грубим підкатом і "гірчичником".

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