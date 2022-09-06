"Чесно кажучи, розклад Тоттенхема – це божевілля. Ми зіграли три матчі за шість днів в рамках АПЛ, зараз ми граємо після чотирьох днів, але починається складний відрізок з 3 матчів. Проти Марселя у Лізі чемпіонів, Ман Сіті на виїзді, Спортінг на виїзді за шість днів. Ймовірно, я вперше бачу таке у своїй кар'єрі.

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Чесно кажучи, я намагаюся перевіряти розклад інших команд і бачу, що в цій ситуації виглядає, наче Тоттенхем карають. Думаю, нам дуже не пощастило. У майбутньому я також говоритиму з клубом про те, що ми повинні приділяти велику увагу дискусіям з Прем'єр-лігою, тому що такий графік залишати не можна.

На один день більше або на один день менше може повністю змінитися ваше життя, тому що ви ризикуєте втратити очки. Гадаю, це недобре для такої команди, як Тоттенхем. Якщо ви хочете почати мислити як переможець, ви повинні подбати про деталі. Деталі розкладу є дуже важливими для кожного клубу, особливо для клубу, який хоче боротися за щось важливе. Я думаю, що ми можемо досягти більшого успіху в майбутньому", – цитує Конте Football London.

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