"Вперед, "каноніри": Зінченко відреагував на почесне визнання від вболівальників Арсенала
08:00 - Читать на русском
Український легіонер Олександр Зінченко подякував фанатам лондонців за підтримку.
"Привіт, хлопці. Хочу подякувати вам за дві речі: за те, що визнали мене найкращим гравцем місяця і за вашу підтримку протягом сезону.
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Биймось разом до самого кінця. Вперед, "каноніри", – сказав Зінченко у відеозверненні.
Нагадаємо, після 22-х турів Арсенал йде у турнірній таблиці АПЛ першим, маючи у своєму активі 50 очок.
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