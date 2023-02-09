"Привіт, хлопці. Хочу подякувати вам за дві речі: за те, що визнали мене найкращим гравцем місяця і за вашу підтримку протягом сезону.

Зінченко визнаний найкращим гравцем Арсенала у січні

Биймось разом до самого кінця. Вперед, "каноніри", – сказав Зінченко у відеозверненні.

Нагадаємо, після 22-х турів Арсенал йде у турнірній таблиці АПЛ першим, маючи у своєму активі 50 очок.

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