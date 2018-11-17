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"Воїн на полі, патріот в житті". Топові вчинки Романа Зозулі, які заслуговують на respect

12:11 5100 940 Читать на русском
"Воїн на полі, патріот в житті". Топові вчинки Романа Зозулі, які заслуговують на respect
Роман Зозуля на стрільбах
Олег Бабій Олег Бабій

Роман Зозуля вже давно – не просто футболіст. "Футбол 24" розповідає про волонтера, громадянина і патріота, якому сьогодні виповнилося 29 років.

Поїздки на фронт

З початком війни на Донбасі Роман Зозуля підтримує українську армію. Спершу – своєю присутністю і добрим словом. Наприклад, перед двобоєм із "Аяксом" на шляху до фіналу Ліги Європи форвард тоді ще "Дніпра" побував на військових навчаннях, де взяв у руки зброю. Влітку 2015-го разом із Маркевичем, Федецьким і Єзерським Роман навідався до наших прикордонників у Маріуполі, а також об’їхав чимало українських блокпостів. Звичайно ж, не з порожніми руками.

Народна армія

На той час вже функціонував благодійний фонд "Народна армія", створений у квітні 2015-го спільними силами дніпровських волонтерів та Романа Зозулі. Форвард запевнив, що організація допомагатиме нашим військовим, доки вони не здобудуть повну перемогу над ворогом. "Народна армія" займається матеріальним постачанням на фронт, а також опікується пораненими воїнами у лазаретах.

Виставив на аукціон медаль фіналіста Ліги Європи

Добро повертається сторицею, стверджує народна мудрість. Зозуля в цьому переконався, виставивши на продаж свій єврокубковий трофей. Медаль опинилася в руках дніпровського дзюдоїста Олександра Кісельова, який викупив її за 210 тисяч гривень і… повернув власникові. Ну а Роман перерахував усі гроші на потреби армії.

Допоміг із ремонтом госпіталю

У червні 2015-го Зозуля відзвітував про завершення ремонту військового госпіталю у Дніпрі і подякував усім співпричетним. Цей медичний заклад одним із перших приймає поранених фронтовиків.

Створив футбольну Академію

Весною 2016 року Роман Зозуля та Руслан Ротань оголосили про створення Академії футболу у Дніпрі. У своїх намірах футболісти окреслили, зокрема, роботу із дітьми воїнів АТО. За приклад дніпровська академія бере досвід легендарних шкіл "Аякса" та "Барселони".

Автограф Мессі – для дітей солдатів

"Цього літа у багатьох дітей з'явиться прекрасна можливість прожити життя справжнього спортсмена в дитячому футбольному таборі Ротаня і Зозулі, – написав Роман у Facebook. – Лотом аукціону є футболка "Барселони" з усіма автографами її гравців, зокрема і з підписом Ліонеля Мессі! На всі виручені кошти від продажу цієї футболки ми придбаємо путівки для дітей учасників АТО!"

Футболку вдалося роздобути завдяки Андрієві Русолу, який перебував у Каталонії на стажуванні.

Звернувся до Президента

У серпні 2016-го Зозуля опублікував звернення до Петра Порошенка, де прохав присвоїти загиблому воїну АТО звання Героя України. Мова йде про Влада Козарина.

Зробив подарунок паралімпійському чемпіону

Форвард-новачок "Бетіса" був настільки вражений перемогою українського фехтувальника Андрія Демчука на Паралімпіаді-2016 в Ріо, що подарував львів’янину свою футболку. Це був гідний і красивий жест!

Застеріг націю від подвійних стандартів

Зозуля не збирається миритися з тим, що попри війну в Україні досі дозволяють концертувати російським зіркам.

Респект від фанатів на матчі Україна – Сербія в листопаді 2016 року – абсолютно заслужений.

Текст вперше опублікований у 2016 році

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"Черданцев, скажи спасибі, що нас не звели із "Зенітом". Правила життя Романа Зозулі

Теги
Збірна України Статті Роман Зозуля Роман Зозуля Бетіс Бетіс Дніпро Дніпро Олег Бабій
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