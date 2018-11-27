Воєнний стан не скасовував жодних змагань, – Жданов

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов прокоментував можливість проведення матчів УПЛ на територіях, на яких введено воєнний стан.

"Указом Президента України НЕ скасовуються жодні спортивні турніри національного та міжнародного рівня, що заплановані до проведення в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Вінницькій областях.

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Як і раніше, обмеження щодо проведення масових спортивних заходів можуть застосовуватися лише в разі наявності інформації про серйозну небезпеку для громадян, яка отримана від Служби безпеки України та правоохоронних органів. Міністерство молоді та спорту, відповідні національні федерації з видів спорту та організатори змагань окремо інформуватимуть суспільство про кожен такий випадок. При цьому, зрозуміло, що при проведенні масових спортивних заходів в даний час будуть посилені заходи безпеки.

Зберігаємо спокій і захищаємо Україну!", – написав Жданов на своїй сторінці у Facebook.