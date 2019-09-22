"Востаннє я стільки важив ще у Манчестер Сіті", – Балотеллі відверто розповів про свою фізичну форму

Нападник Маріо Балотеллі розповів про процес адаптації в Брешії напередодні матчу з Ювентусом.

"Думаю, в останні півтора місяці я працював старанніше, ніж за десять років своєї кар'єри. Природно, що у мене ще немає ігрового тонусу, адже я зіграв лише два товариські матчі. Однак я у відмінній формі. Востаннє у мене була така вага у Манчестер Сіті.

Балотеллі став гравцем Брешії

Звичайно, моя мета зіграти за Італію на Євро, але найголовніше завдання на даний момент – якомога швидше повернути фізичну форму і допомогти Брешії", – наводить слова Балотеллі портал Football Italia.

Нагадаємо, Балотеллі виступав у складі Манчестер Сіті з 2010 по 2013 рік. У 2019 році італійський форвард перейшов у Брешію, з якою уклав контракт на сезон.

Наступний матч Брешія, у рамках 5-го туру Серії А, проведе проти Ювентуса у вівторок, 24 вересня.

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