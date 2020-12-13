Ювентус здолав Дженоа у матчі 11 туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Дибала відкрив рахунок, оформивши свій перший гол у поточному розіграші Серії А. Вже через 4 хвилини Стураро відновив рівновагу, але на цьому успіхи Дженоа завершились.

Ювентус завдяки дублю Роналду здолав Дженоа та повернувся у єврокубкову зону

Роналду відзначав ювілей – 100 матчів за Ювентус. Забити з гри португальцю не вдалося, але партнери заробили два пенальті. Кріштіану бив точно – 1:3.