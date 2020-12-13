"Воскресіння" Дибали і вдалий ювілей Роналду у відеоогляді матчу Дженоа – Ювентус – 1:3
13 грудня 23:24 - Читать на русском
Ювентус здолав Дженоа у матчі 11 туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
Пауло Дибала 57’
57’ Пауло Дибала
Дибала відкрив рахунок, оформивши свій перший гол у поточному розіграші Серії А. Вже через 4 хвилини Стураро відновив рівновагу, але на цьому успіхи Дженоа завершились.
Ювентус завдяки дублю Роналду здолав Дженоа та повернувся у єврокубкову зону
Роналду відзначав ювілей – 100 матчів за Ювентус. Забити з гри португальцю не вдалося, але партнери заробили два пенальті. Кріштіану бив точно – 1:3.
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