"Ніколи не хочеться програвати, але це футбол. Такі нещастя стаються. Команда весь минулий сезон прагнула потрапити в єврокубки і відразу вилетіла. Думаю, тренерський штаб зробить висновки з цієї поразки.

"Ми помітили, коли Ворскла похнюпилась": наставник КуПСа зізнався, як вдалось вибити полтавців з єврокубків

Я б навіть не назвав це невдачею, коли команда пропускає на останніх секундах основного часу у двох поспіль матчах. Це немов прокляття. Сталося необов'язкове вилучення, незрозумілий, навіть не другий, а третій пропущений м'яч. Можна було зіграти кращому в тому епізоді. Може, полтавці у меншості десь і втомилися. Дуже низько сіли...

Впевнений, що рівень Ворскли і нашого чемпіонату загалом набагато вищий за фінський, але так склалися обставини. Полтавці перевершили свого суперника за моментам, але програли дуель. Таке буває.

Всі в клубі працюють на результат. Тому в поразці, на мій погляд, винні всі. Думаю, всередині розберуться в істинних причинах провалу. Чи повинен головний тренер подати у відставку? Давайте не забувати про те, що за більш ніж півтора року Юрій Максимов провів якісну роботу у Ворсклі. Не думаю, що один матч може вплинути на рішення керівництва клубу", – сказав Краснопьоров у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, у матчі-відповіді проти КуПСа Ворскла, ведучи по ходу поєдинку, знову пропустила у додатковий час і змушена була грати екстра-тайми. У першому з них полтавці залишились у меншості, а у другому пропустили і, як наслідок, припинили виступи на євроарені.

Ворскла – КуПС: нова катастрофа останніх секунд, примітивна гра, виліт з Ліги конференцій – мінус 1 для України в Європі