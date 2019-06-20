Ворсклі можуть заборонити здійснювати трансфери, – Павлов

Екс-тренер Ворскли Микола Павлов прокоментував фінансову ситуацію в клубі.

"Не можу стверджувати на 100%, але фінансові проблеми Ворскли нікуди не ділись. За моєю інформацією, вже найближчим час відразу кілька колишніх співробітників клубу звернуться до Палати УАФ з вирішення спорів, і клубу можуть заборонити здійснювати трансфери.

Ворскла призначила Косовського повноцінним тренером клубу

Так ось, керівники Ворскли повинні допомогти Віталію Косовському в цьому питанні – напевно тренер хоче доукомплектувати колектив декількома новачками. Керівники Ворскли, погасивши борги перед футболістами і тренерським-адміністративним штабом, можуть підняти авторитет тренера, і допомогти йому керувати командою.

У будь-якому випадку, Віталій Косовський зробив свій вибір, покинув зону комфорту, і тепер з нього будуть питати не як з виконувача обов'язки головного тренера клубу другої шістки, а як зі справжнього господаря своєї команди, перед якою, напевно, поставлять високі цілі", – поділився Павлов в коментарі Команда№1.

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