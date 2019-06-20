toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДАРІО СРНА НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Ворсклі можуть заборонити здійснювати трансфери, – Павлов

22:06 771 Читать на русском
Ворсклі можуть заборонити здійснювати трансфери, – Павлов
Микола Павлов / segodnya.ua

Екс-тренер Ворскли Микола Павлов прокоментував фінансову ситуацію в клубі.

"Не можу стверджувати на 100%, але фінансові проблеми Ворскли нікуди не ділись. За моєю інформацією, вже найближчим час відразу кілька колишніх співробітників клубу звернуться до Палати УАФ з вирішення спорів, і клубу можуть заборонити здійснювати трансфери.

Ворскла призначила Косовського повноцінним тренером клубу

Так ось, керівники Ворскли повинні допомогти Віталію Косовському в цьому питанні – напевно тренер хоче доукомплектувати колектив декількома новачками. Керівники Ворскли, погасивши борги перед футболістами і тренерським-адміністративним штабом, можуть підняти авторитет тренера, і допомогти йому керувати командою.

У будь-якому випадку, Віталій Косовський зробив свій вибір, покинув зону комфорту, і тепер з нього будуть питати не як з виконувача обов'язки головного тренера клубу другої шістки, а як зі справжнього господаря своєї команди, перед якою, напевно, поставлять високі цілі", – поділився Павлов в коментарі Команда№1.

"Йому потрібен карт-бланш, якого не було у Вернидуба". Скрипник у Зорі – переваги і ризики, або Чи запрошували Маркевича

blog_ava
Аргентина – Парагвай: дитячі помилки, безумство рефері та святкування Мессі як символ занепаду "альбіселесте"
13:20
6171
Теги
Ворскла Ворскла Микола Павлов Віталій Косовський Віталій Косовський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
58
хв
Уругвай
02:00
Японія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук