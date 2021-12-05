"Підсумувати цей матч можу однією фразою: мені не соромно за гру. Грали проти дуже потужної та швидкої команди. У них у складі майстерні футболісти. Нам не вистачило везіння і завершального удару. Будемо рухатися далі.

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Після вилучення полтавці сіли в оборону і наситили центр поля. Ми почали забагато грати саме через центр. Цього не потрібно було робити. Ми повинні були діяти ширше і шукати можливості для передачі у штрафний майданчик Ворскли. Як тільки гравці це робили, виникали небезпечні моменти. Ми готувалися до того, що будемо високо пресингувати суперника. Якби віддали ініціативу Ворсклі, то вони б нам могли створити проблеми. Полтавці удвічі міцніші за нас. Таким чином ми відвели гру від наших воріт.

Незабитий пенальті Климчука? Воротар полтавської команди – дуже хороший у цьому компоненті гри. Потрібно вивчати поведінку голкіпера. Він свідомо відкривав лівий кут. Мені це було помітно збоку. Але 11-метровий удар – це лотерея", – цитує Кучука офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, після 16-ти турів Рух йде у турнірній таблиці одинадцятим, маючи у своєму активі 17 очок.

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