"У перерві я сказав своїм підопічним, що незадоволений першими хвилинами. Ми боялися суперника, пропустили гол. Якби не VAR, рахунок був би 2:0.

Перемога Динамо з присмаком скандалу у відеоогляді матчу з Ворсклою – 2:0

Тиску з нашого боку не було жодного. Динамо грало у свій футбол. А від нас не було жодного зустрічного удару, не було конструктиву, до якого ми прагнемо у своїй грі. Крім того, я заспокоював хлопців у перерві.

У другому таймі у нас уже були хороші ігрові фази. Заміни, які ми проводили, не можна порівнювати із замінами у Динамо. Футболісти, яких випускали кияни, можуть грати в основному складі будь-якої команди. Але для наших молодих футболістів цей матч стане хорошим досвідом. Вони тільки вчора грали за другу команду, а сьогодні – вже за першу, та ще й проти Динамо.

Кожна команда має свої плюси й мінуси. Ми хотіли грати впевнено проти м'яча. У нас є індивідуально сильні гравці атакувальної ланки, за допомогою яких ми хотіли доходити до останньої третини поля. Але не виходило. Контроль м'яча заспокоює, але сам по собі не дає більше нічого – треба працювати. Тим паче, що контратаки Динамо – це завжди швидкість, завжди небезпечно. Знали, що Буяльський – непередбачуваний гравець світового класу, він робить різницю в будь-якій грі", – цитує Скрипника Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Ворскла після 7-ми турів йде у турнірній таблиці УПЛ дев'ятою, набравши 9 очок.

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