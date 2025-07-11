Ворскла активно працює над пошуком нового головного тренера після прощання із Желько Любеновічем. За інформацією ТаТоТаке, основним кандидатом на вакантну посаду наразі є Олександр Бабич.

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Це вже не перший контакт між сторонами – полтавський клуб спілкувався з 46-річним фахівцем ще у червні. Тоді Бабича розглядали паралельно з Дмитром Чирикалом, який очолював ЮКСУ. Нинішні переговори, видається, ведуться у більш рішучому тоні.

Минулого сезону Олександр Бабич поєднував обов’язки головного тренера та спортивного директора Чорноморця.

Нагадаємо, що в сезоні 2024/2025 Ворскла поступилася Кудрівці у перехідних матчах та вперше в історії вилетіла з УПЛ.

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