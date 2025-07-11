Ворскла знайшла несподівану заміну Любеновічу – екс-наставник полтавців "втік" через 2,5 тижні роботи
Ворскла поновила переговори із тренером Олександром Бабичем.
Ворскла активно працює над пошуком нового головного тренера після прощання із Желько Любеновічем. За інформацією ТаТоТаке, основним кандидатом на вакантну посаду наразі є Олександр Бабич.
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Це вже не перший контакт між сторонами – полтавський клуб спілкувався з 46-річним фахівцем ще у червні. Тоді Бабича розглядали паралельно з Дмитром Чирикалом, який очолював ЮКСУ. Нинішні переговори, видається, ведуться у більш рішучому тоні.
Минулого сезону Олександр Бабич поєднував обов’язки головного тренера та спортивного директора Чорноморця.
Нагадаємо, що в сезоні 2024/2025 Ворскла поступилася Кудрівці у перехідних матчах та вперше в історії вилетіла з УПЛ.
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