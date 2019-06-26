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Ворскла змінила технічного спонсора вперше за 13 років – полтавці співпрацюватимуть з відомим світовим брендом

19:59 544 Читать на русском
Ворскла змінила технічного спонсора вперше за 13 років – полтавці співпрацюватимуть з відомим світовим брендом
Ворскла / ФК Ворскла

Полтавська Ворскла підписала контракт з Nike. Протягом останніх 13 років технічним партнером клубу був Adidas.

Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила про початок співпраці з виробником спортивного одягу Nike.

Ворскла призначила Косовського повноцінним тренером клубу

З 2006 по 2019 роки виробником форми для полтавців була німецька фірма Adidas.

З українських клубів Nike також співпрацює з донецьким Шахтарем, починаючи з 2008 року. У Європі американська фірма є технічним партнером Барселони, Челсі, Інтера та інших відомих клубів.

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