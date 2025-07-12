Ворскла вилетіла з УПЛ і гратиме у сезоні 2024/25 у Першій лізі. Полтавці влітку втратили низку гравців основного складу, мають трансферний бан і на цьому проблеми команди не закінчуються.

Ворскла знайшла несподівану заміну Любеновічу – екс-наставник полтавців "втік" через 2,5 тижні роботи

Як повідомляє Sport.ua, екс-гравці Ворскли Ілля Крупський та Олександр Скляр подали скаргу на свій колишній клуб, щоб отримати виплату заборгованості по зарплатні. Вони звернулися за підтримкою до Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів. Підготовка матеріалів для розгляду Палатою з вирішення спорів УАФ вже на фінальній стадії. Джерело не виключає, що є футболісти з Ворскли, які звернулися напряму до УАФ.

Нагадаємо, що полтавці нещодавно залишилися без головного тренера, оскільки Желько Любеновіч покинув несподівано свою посаду.

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