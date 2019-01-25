Ворскла зіграла внічию з Падідехом у спарингу

Ворскла на зборі в Туреччині зіграла внічию з іранським Падідехом.

Ворскла під час зимового збору в Туреччині зустрілась з іранським Падіхехом. Гра завершилась у суху нічию, повідомляє офіційний сайт Ворскли.

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Головний тренер полтавців Василь Сачко випробував 2 склади під час контрольного матчу, але жоден з них не зумів відзначитись забитим м'ячем.

Ворскла після першої частини сезону займає 5 сходинку в турнірній тблиці УПЛ і має в активі 27 очок, ведучи боротьбу за Лігу Європи.