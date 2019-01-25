Ворскла зіграла внічию з Падідехом у спарингу

Світ — 07:00 539
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Головні новини футболу 24 січня: визначились фіналісти Кубка англійської ліги, Ракицький на шляху в Зеніт
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Яремчук забив гол за Гент в матчі Кубка Бельгії, Пластун отримав червону карткуБельгія — 24 січ 795
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Динамо стало найуспішнішим українським клубом у рейтингу IFFHS, Шахтар суттєво опустився, сенсаційний лідерСвіт — 24 січ 2172
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Збірна України у 2019 році зможе зіграти лише 2 контрольні матчі – стали відомі датиЗбірна України — 24 січ 994
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Монако відсторонив Анрі з посади головного тренераФранція — 24 січ 1036
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