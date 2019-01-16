Ворскла зіграла внічию з чемпіоном Румунії Клужем

Україна — 23:03 1651
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Динамо офіційно оголосило про підписання Франа Соля
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Роналду виграв 26-й трофей на клубному рівніІталія — 22:51 234
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Тут штрафують за відвідуваність: як відбувається організація матчів Ла Ліги, або Великий посібник для УПЛІспанія — 21:37 1551
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Ювентус завдяки голу Роналду переміг Мілан та виграв Суперкубок Італії, ставши рекордсменом турніруІталія — 21:27 2390
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Динамо ще не домовилось з Карпатами щодо трансферу Шведа – на гравця претендують інші клубиСвіт — 18:47 1492
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