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Ворскла зіграла внічию з чемпіоном Румунії Клужем

22:37 88 Читать на русском
Ворскла зіграла внічию з чемпіоном Румунії Клужем
Ворскла – Клуж – 0:0 / ФК Ворскла

Ворскла у спарингу на зборах у Туреччині розписала мирову з Клужем.

Товариські матчі

Ворскла – Клуж – 0:0

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Ворскла першою серед команд УПЛ провела контрольний матч у 2019 році, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу. Суперником став чинний чемпіон Румунії Клуж.

Команди не змогли виявити переможця і навіть вразити ворота один одного. У підсумку, суха нічия.

Наступний контрольний матч полтавці зіграють з іншим румунським клубом – Універсітаття Крайова.

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Теги
Ворскла Ворскла ЧФР Клуж ЧФР Клуж Товариські матчі
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