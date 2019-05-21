Ворскла здолала Десну в дуелі за перше місце у другій "шістці"

У рамках 30-го туру чемпіонату України Десна на власному полі поступилась Ворсклі. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

"Забив 54 голи за три місяці". Легендарний бомбардир – про Ворсклу, туркменську екзотику і фатальний пенальті а-ля Баджо

Тридцятий тур чемпіонату України у другій групі відкривали Десна та Ворскла. Саме ці команди розіграють між собою "Кубок престижу" – перше місце у нижній "шістці". Обидві команди мали однакову кількість очок, однак "сіверяни" в останніх матчах трохи пригальмували. Натомість "зелено-білі" з приходом нового тренера "переродились" і в останніх п’яти матчах не зазнали жодної поразки.

Перші двадцять хвилин матчу пройшли доволі спокійно: команди комбінували у центрі поля, намагаючись розігрувати м’яч до вірного. На 22-й хвилині небезпечну атаку провели ворскляни і лише чудова реакція Ігоря Литовки врятувала їхні ворота від голу після удару Юрія Коломойця з центру штрафного майданчика. На 30-й хвилині Тодор Петровіч після навісу Вадима Сапая вдало підставив ногу і відкрив рахунок у матчі. За п’ять хвилин перший, по-справжньому небезпечний момент, створила Десна: Михайло Сергійчук небезпечно пробивав головою після навісу зі штрафного і м’яч, після рикошету, у сантиметрах пролетів повз ворота. На 41-й хвилині Литовка вдруге врятував свою команду від вірного гола: Денис Васін зі штрафного закручував круглого в дальній кут і відмінна реакція Ігора не дозволила йому збільшити рахунок у матчі.

На початку другого тайму Денис Безбородько, прийнявши м’яч спиною до воріт, з розвороту пробив з 22-х метрів,однак шкіряний просвистів поруч зі штангою. На 52-й хвилині, після скидки Максима Імерекова, Єгор Картушов пробив головою у каркас воріт. Через тринадцять хвилин Артем Фаворов виконував стандарт, після якого м’яч, оминувши усіх, мало не влетів у дальній кут – Олександр Ткаченко врятував Ворсклу. На 70-й хвилині Денис Фаворов головою влучив у перекладину. Вісімдесята хвилина могла стати доленосною для Десни: Темур Парцванія добивав м’яч у ворота, але...

На 87-й хвилині "сіверяни" мали, напевно, найреальніший момент: Андрій Богданов зі штрафного вистрілив у дев’ятку та м’яч від перекладини вийшов за межі поля.

Перемога принесла Ворсклі 41 очко і вивела її на сьому сходинку, Десна опустилась на восьме місце і залишилась з 38-ма пунктами.

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