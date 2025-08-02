Ворскла приймала ФСК Маріуполь у першому турі Першої ліги. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга, 1-й тур

Ворскла – ФСК Маріуполь – 2:1

Голи: Сидоренко, 6 – Буренко, 57, Татарков, (пен.), 67

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Матч розпочався невдало для Ворскли, яка вперше з сезону 1995/96 зіграла у матчі Першої ліги. Лавута невдало вибив м'яч, чим швидко скористалися гравці Маріуполя, стрімку комбінацію ударом у ближній кут замкнув Сидоренко.

Після пропущеного м'яча Ворскла активізувалась та створила декілька небезпечних моментів. Спочатку Татарков з кута влучив у дальню стійку, а пізніше Жупанський парирував дальній удар від Пріхни. На 29-й хвилині кіпер Маріуполя знову врятував свою команду – головою з близької відстані пробивав Войцеховський.

Ворскла змогла зрівняти рахунок у другому таймі. Семотюк прийняв м'яч поблизу штрафного та віддав класний пас на Буренка, молодий нападник полтавців скористався моментом, пробивши повз воротаря. Незабаром Ворскла вийшла вперед – Корєшков необережно зіграв у власному штрафному. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Татарков.

Господарі не збавляли обертів після того, як вийшли вперед та продовжили активно атакувати. Гарну нагоду забити мав Чідомере, але гостей вчергове виручив воротар. В підсумку, Ворскла здобула вольову перемогу у стартовому турі Першої ліги.