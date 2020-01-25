Ворскла здійснила неймовірний камбек у спарингу проти Лодзі – полтавці розгромно "горіли" до перерви

Полтавська Ворскла зуміла відігратись в контрольному матчі проти Лодзі та розписати епічну нічию (3:3).

Товариські матчі.

Лодзь – Ворскла – 3:3

Голи: Ратайчик, 25, Домбровскі, 31, Піруло, 45 – Луїзао, 62, Артур, 70, Ткаченко, 83

Поляки в першому таймі оформили собі комфортну перевагу завдяки голам Ратайчика, Домбровскі та Піруло. Однак Ворскла зуміла зібратись і відігратись. Камбек розпочав Луїзао, забивши на 62 хвилині. Ще за 7 хвилин Артур скоротив відставання до мінімального, а Ткаченко встановив остаточний рахунок.

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Таким чином, Ворскла розписала надрезультативну нічию в першому спарингу на зборах. Наступний поєдинок підопічні Юрія Максимова проведуть 27 січня, а суперником стане сербський Раднік.

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