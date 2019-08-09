Ворскла заявила на УПЛ екс-гравця Шахтаря та Динамо Гладковського

Юний нападник Леон Гладковський виступатиме за Ворсклу.

Полтавська Ворскла заявила на Прем'єр-лігу сезону 2019/20 17-річного нападника Леона Гладковського, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Нагадаємо, Гладковський виступав за юнацькі команди Шахтаря, а у 2017 році перейшов у структуру київського Динамо.

До слова, Ворскла у поточному сезоні провела 2 матчі проти Зорі та Десни, де зазнала двох поразок з загальним рахунком 0:3.

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