Полтавська Ворскла вже визначилась із планами підготовки до другої половини сезону.

Гравці Ворскли вирушили у відпустку та мають зібратись у Полтаві 16 січня для відновлення роботи, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Після проходження медичного обстеження полтавці вирушать на зимові збори в Туреччині 22 січня. Команда запланувала 4 спаринги, а імена суперників та дати поєдинків стануть відомі пізніше.

Додамо, що Ворскла з 33 очками посідає 5 місце у турнірній таблиці, відстаючи від четвертої Зорі на 3 пункти.

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