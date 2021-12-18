Ворскла запланувала 4 спаринги на зимові збори в Туреччині
10:20 - Читать на русском
Полтавська Ворскла вже визначилась із планами підготовки до другої половини сезону.
Гравці Ворскли вирушили у відпустку та мають зібратись у Полтаві 16 січня для відновлення роботи, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Після проходження медичного обстеження полтавці вирушать на зимові збори в Туреччині 22 січня. Команда запланувала 4 спаринги, а імена суперників та дати поєдинків стануть відомі пізніше.
Додамо, що Ворскла з 33 очками посідає 5 місце у турнірній таблиці, відстаючи від четвертої Зорі на 3 пункти.
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