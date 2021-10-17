Програму дня в УПЛ закривав матч на КСК "Ніка", де Олександрія приймала Ворслу. Полтавці в разі перемоги повернулися б на третю позицію в турнірній таблиці, але зробити це було непросто – їхній суперник у поточному сезоні набув славу грози авторитетів, а полтавці приїхали в ослабленому складі. Через спалах коронавірусу в заявку не потрапили Пуцлін, Чеснаков, Бондаренко і Вакула, а Якубу залишився вдома через проблеми зі спиною. Як наслідок, в запасі "зелено-білих" перебувало всього п'ять футболістів.

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Олександрійці спробували скористатись труднощами суперника, почавши гру у дуже високому темпі. Вже на 2-й хвилині Спінеллі п'яткою виводив Одарюка на ударну позицію в штрафному, але постріл у нього не вдався. Ще за дві хвилини Одарюк пробивав метрів з 20-ти в руки Різнику, а на 7-й Спінеллі замкнув навіс з правого флангу – вийшло зависоко. Ворскла покарала за марнотратство на 14-й хвилині: Пешіч виконав подачу з правого флангу, а Рангель, перестрибнувши Бабогла, пробив головою – 0:1! Це був перший удар гостей у матчі.

На цьому проблеми Олександрії не завершились. На 20-й хвилині Ковалець вступив у верхову боротьбу зі Скляром і невдало приземлився, страшно вивернувши коліно. Спортивні медики у соцмережах підозрюють, що Кирило порвав хрестоподібну зв'язку. Замість нього на поле вийшов Рибалка.

Сергій міг стати героєм на 28-й хвилині, замкнувши подачу Кирюханцева на дальню стійку, однак його удар з кількох метрів пролетів повз ворота. В наступні 10 хвилин Ворскла продовжувала відбиватись, іноді збиваючись на панічні виноси – втім, олександрійцям постійно чогось не вистачало у завершенні. На 39-й же хвилині публіка була шокована, адже Ворскла другим же своїм пострілом забила ще один гол! Вийшло красиво: Тілль у центрі прийняв поперечний пас від Рангеля й запустив шикарну діагональ Степанюку, а той з лівого краю штрафного прострілив на лінію карного майданчика – Рангель звідти пробив у дотик. Точно в дальній кут. 2:0.

Олександрія вже на 41-й хвилині могла скоротити відставання в рахунку – це Спінеллі замкнув подачу з флангу ударом головою в правий кут. М'яч влучив у стійку й почав падати за лінію воріт, однак Різник, лежачи на газоні, відвів сферу рукою й одразу ж вибив її ногою! Зрештою, відпочивати футболісти відправились за комфортної переваги Ворскли.

У роздягальні Юрій Гура провів подвійну заміну, випустивши Кожушка й Устименка замість Спінеллі й Одарюка. Одразу з початком другого тайму олександрійці пішли уперед, ледь не зрівнявши рахунок на 47-й хвилині – це Мірошніченко обвідним удром метрів з 19-ти влучив у поперечину! Ще за дві хвилини Кожушко влетів на лівий край штрафного й пробив у ближній кут, однак Різник парирував. Зрештою, на 53-й хвилині господарі добилися свого: Кирюханцев отримав розрізний пас від Мірошніченка й прострілив на лінію воротарського, а Калюжний замкнув у дотик – 2:1!

Здавалося, що після цього Олександрія піде дотискати суперника. Тим паче, що полтавці не мали ресурсів для явного підсилення гри – в середині другого тайму замість Яворського й Пешіча довелося випускати глибокого резервіста Кушніренка й 20-річного Кравчука. Втім, за 20 хвилин після голу підопічні Юрія Гури мали лишень кілька прострілів без замикання, слабенький дальній удар Рибалки в руки Різнику й момент з перспективою виходу Кожушка віч-на-віч – Пердута в останню мить встиг вибити м'яч з-під його ніг.

Ворскла сиділа в глухій обороні, але захищалася не тільки кількістю та боротьбою, а і володінням. Олександрійці ж без моментів почали нервувати, а на 77-й хвилині вони ще й меншості залишились – це Кожушко притримав Кане й побачив перед собою другу жовту! Розгніваний асистент тренера господарів – Сергій Локтіонов – почав щось доводити арбітрам та Юрію Максимову, ледь не спровокувавши бійку з останнім. У підсумку, обидва отримали червоні картки.

Залишившись у більшості, Ворскла почала активно вибігати в контратаки. На 84-й хвилині сміливість полтавців вилилась у вривання Челядіна на лівий край штрафного з пострілом у ближню дев'ятку, однак Артему забракло точності. Олександрія могла зрівняти рахунок на 90-й, коли Калюжний обікрав Кушніренка в штрафному й пробив з гострого кута – Різник парирував!

Покарання за марнотратство господарів ледь не прийшло на 90+1-й – Кане й Тілль вискочили у контратаку 2-в-2, в завершенні якої Олів'є прийняв передачу й вийшов сам на сам з Біликом. Хавбек обіграв Олега й вистрілив у порожні ворота, однак м'яч на лінії воріт заблокував Гринь! Олександрійці відповіли закиданням у штрафний на 90+4-й зі скидкою на дальню стійку, однак Дубра пробити не зумів, а Бабогло у спробі зіграти на добиванні грубо зрізав Скляра.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Ворслки. Підопічні Юрія Максимова набрали 24 очки, повернувшись на третю позицію в турнірній таблиці. Олександрія, маючи в активі 18 залікових балів, залишилась восьмою.

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