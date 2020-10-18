Недільню програму відкривав поєдинок між Олімпіком та Ворсклою. Однією з інтриг зустрічі був склад Ворскли, який мав зазнати серйозних втрат через коронавірус – навіть Юрій Максимов його підхопив. Виявилось, що з усіх прізвищ, які називалися у ЗМІ, в заявку не потрапили тільки Кане, Пешіч та Ребенок. Натомість, до неї внесли молодих Челядіна, Сємілєта, Гаджука і Дубка. У Олімпіка вийшли усі найсильніші, крім Беніто та Шахаба – вони залишились у запасі.

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Матч розпочався у досить високому темпі й за невеличкої переваги Олімпіка в активності, однак першого удару довелося чекати аж десять хвилин – його метрів з 20-ти завдав Каргбо, однак вийшло занадто слабко. У Ворскли за цей час вже встиг зламатися Сапай, якого змінив Челядін. Донеччани ж продовжили тиск: на 13-й хвилині Різник парирував непоганий дальній постріл Політила в правий кут, а на 15-й з дистанції пробив Тейшейра – вище воріт. Десь до середини першого тайму господарі домінували, але велика кількість браку поступово збила темп гри.

Наступний момент виник аж на 33-й хвилині, коли Кичак вийшов задалеко від воріт, а Васін спробував його перекинути – голкіпер дотягнувся до м'яча. Олімпік за дев'ять хвилин огризнувся невдалим ударом Завійського, хоча позиція була хорошою. Загалом, друга половина першого тайму була рівною, але Ворскла демонструвала трохи більше бажання. На перерву команди пішли без голів.

Другий тайм полтавці розпочали активно, але нічого, крім кількох панічних епізодів без завершення та неточного обвідного удару Челядіна, створити не вдалося. Ігор Климовський у відповідь зняв з гри Каргбо та Авльваренгу, кинувши у бій Шахаба та Беніто. На 61-й хвилині Шахаб загострив гру, пробивши у захисника – Тейшера вистрілив з відскоку, але вийшло дуже неточно. Сергій Долганський, який змінював Юрія Максимова на тренерському кріслі, вирішив парирувати заміни "олімпійців" виходом на поле Щербака. І не прогадав: на 70-й хвилині Дмитро прийняв подачу на лівий край штрафного та скинув її під удар Кулачу, а той пробив метрів з шести з рикошетом від захисника – 0:1!

Олімпік прогнозовано пішов відігруватись, але гострота біля воріт Ворскли виникала дуже натужно. У Тейшейри на 73-й хвилині був сильний постріл зі штрафного, але по центру – Різник спокійно взяв його. На 76-й з дистанції слабенько пробивав Шахаб, покотивши м'яч в руки голкіперу. Найкращий шанс зрівняти рахунок на 89-й хвилині змарнував Беніто, який отримав проникну передачу на правий край карного майданчика та пробив у ближню дев'ятку – вище воріт! Зрештою, врятуватися донеччани так і не змогли, хоча останню хвилину полтавці грали в меншості через вимушений фол Якубу проти Шахаба. Ворскла святкує мінімальну перемогу.

Таким чином, "зелено-білі" набрали 14 очок і піднялися на друге місце в турнірній таблиці, порівнявшись з Динамо. Олімпік, маючи в активі 9 залікови балів, залишився на сьомій сходинці.

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