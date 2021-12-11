Голкіпер Дмитро Різник і нападник Руслан Степанюк пропускають матч зі Львовом через пошкодження, повідомив кореспондент каналів "Футбол" Богдан Тимовчак.

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Воротар Ворскли травмувався ще у матчі проти Руха (0:0) і вилетів на 2-3 тижні. У Степанюка все значно гірше. Другий бомбардир полтавців (6 голів) зламав ногу, але наразі його терміни реабілітації невідомі.

Нагадаємо, Ворскла йде на п'ятій сходинці УПЛ, але у разі перемоги над Львовом може принаймні тимчасово наздогнати Зорю.

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