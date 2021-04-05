Поєдинок 20-го туру УПЛ між Ворсклою та Шахтарем матиме неприємний післясмак для полтавчан не лише через поразку (0:2).

Як відомо, матч із Шахтарем прикро завершився для двох лідерів команди Максимова: Ігор Пердута зламав ребро, а Олів'є Тілль отримав струс мозку.

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За інформацією Meta-ratings, у люксембуржця була ще й підозра на перелом носа, але вона не підтвердилась. Попри це, і Тілль, і Пердута не допоможуть Ворсклі до кінця квітня. Також у лазареті команди перебуває Георгій Цітаішвілі, а Бредлі де Нойєр вже почав займатись за індивідуальною програмою.

Зауважимо, у квітні полтавці мають зіграти три поєдинки в УПЛ: проти Львова (11-го), Зорі (17-го) та Колоса (24-го). А от на 1 травня запланований двобій із Динамо.

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