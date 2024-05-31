Головним тренером Ворскли у наступному сезоні залишається Сергій Долганський, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, у штабі 49-річного фахівця можливі деякі зміни та доповнення.

Натомість зараз перед Ворсклою стоїть глобальне кадрове завдання – визначитися з майбутнім 10 футболістів, чиї контракти з клубом закінчуються 30 червня. Вже відомо, що у Полтаві не залишаться Наджееб Якубу (переходить у Рух) і Руслан Степанюк (обирає нову команду).

Серед тих, хто поки у підвішеному стані:

– ведуться перемовини з голкіпером Павлом Ісенком;

– закінчується термін оренди гравця Шахтаря Віктора Корнієнка;

– невідома доля гравців, яких запрошували до команди під Віктора Скрипника – Тіаго Сантани, Феліпе Родрігеса, Ардіта Толі, Тіагу Роса, Лукаса Раміреса (контракт до 31 грудня 2025 року);

– майже напевно піде Амількар Коджові, а ось долю Родела Річардса буде вирішено найближчими тижнями. Форвард залікував травму, але не грав довгий час.

Нагадаємо, за підсумками сезону Ворскла фінішувала на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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