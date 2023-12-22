Новим головним тренером Ворскли після відходу Віктора Скрипника з 90% ймовірністю стане Сергій Долганський, який вже працює в клубі з приставкою в.о., повідомляє Sport.ua.

Хто замінить Скрипника у Ворсклі – з'явився ще один іменитий кандидат

Наразі Ворскла ще не визначилась із заміною Скрипнику – віце-президент клубу в інтерв'ю Українському футболу зазначив, що "Конкретика, хто готуватиме команду, з'явиться в перших числах січня".

Нагадаємо, 49-річний Долганський – справжня легенда клубу. Він тричі виступав у складі Ворскли (2001-2002, 2003-2004 та 2005-2013) і провів за "зелено-білих" понад 200 матчів. З 2019 року Долганський відповідав у полтавській команді за підготовку воротарів.

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