Ворскла вийшла з відпустки – у клубі чекають повернення Шарпара та ведуть перемовини з потенційними новачками

Полтавська Ворскла розпочала підготовку до другої частини сезону 2018/19.

Футболісти та тренерський штаб Ворскли розпочали підготовку до весняної частини сезону. Також відбулась нарада з керівництвом клубу, яка пройшла за зачиненими дверима.

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Після цього команда провела тренування. В повну силу працюють Васін та Кобахідзе, поки не тренується Кравченко. Також чекають на В'ячеслава Шарпара, який не прибув на збір команди. Повідомлялось про готовність хавбека змінити клуб, проте Василь Сачко заявив, що Шарпар занедужав.

Тим часом тренери ведуть перемовини із потенційними новачками. Проте до кожного трансферу підходитимуть ретельно. Також свій шанс у роботі з першою командою отримають і молоді виконавці з дублюючого складу, інформує офіційний сайт полтавського клубу.

Після 18 турів полтавці посідають 5 місце в УПЛ.