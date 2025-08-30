Ворскла здолала литовську Гінтру (2:0) у матчі фіналу 2-го кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Жіноча Ліга чемпіонів 2025/26, 2-й кваліфікаційний раунд

Ворскла – Гінтра – 2:0

Голи: Радіонова, 23 (пенальті), Калініна, 58 (пенальті)

Вилучення: Шайнюк, 79 (Ворскла)

Матч проходив за відчутної переваги полтавської команди. Вже в перші 10 хвилин гравчині Ворскли двічі небезпечно загрожували воротам суперниць, але їхнім ударам бракувало точності. Рахунок було відкрито на 23-й хвилині – Яна Калініна спокійно реалізувала пенальті, який сама ж і заробила. Після забитого м’яча Ворскла дещо зменшила тиск на ворота Гінтри.

У другому таймі події розвивалися за схожим сценарієм – на 58-й хвилині Калініна знову заробила пенальті, але право пробити 11-метровий віддала Вікторії Родіоновій, яка впевнено реалізувала нагоду. Далі на полі було більше боротьби, ніж гострих атак – у підсумку чимало жовтих карток і вилучення для гравчині Ворскли Марини Шайнюк.

Попри гру в меншості, полтавки зберегли комфортну перевагу і спокійно довели матч до перемоги. 2:0 – Ворскла крокує у третій етап кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів.

