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Ворскла вирушила на збір до Туреччини

12:52 152 Читать на русском
Ворскла вирушила на збір до Туреччини
Ворскла вирушила на збір до Туреччини

Полтавська Ворскла незабаром розпочне перший збір в Антальї.

Сьогодні вранці полтавська Ворскла вирушила до Харкова, звідки вже зробить авіапереліт в Туреччину.

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На збір Василь Сачко взяв 25 футболістів, а вже в Антальї до команди можуть приєднатися потенційні новачки.

Нагадаємо, що на першому зборі у полтавської команди заплановано проведення чотирьох контрольних матчів.

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Ворскла Ворскла
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