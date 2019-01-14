Ворскла вирушила на збір до Туреччини

Полтавська Ворскла незабаром розпочне перший збір в Антальї.

Сьогодні вранці полтавська Ворскла вирушила до Харкова, звідки вже зробить авіапереліт в Туреччину.

"Перед Маркевичем мені було соромно". Олександр Рикун вперше розповів про незручні випадки, в які потрапляв

На збір Василь Сачко взяв 25 футболістів, а вже в Антальї до команди можуть приєднатися потенційні новачки.

Нагадаємо, що на першому зборі у полтавської команди заплановано проведення чотирьох контрольних матчів.