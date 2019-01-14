Ворскла вирушила на збір до Туреччини

Іспанія — 14:09 24
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Вихованець Карпат у Прімері: шлях Василя Кравця до іспанської еліти та перспективи в Леганесі
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"Перед Маркевичем мені було соромно". Олександр Рикун вперше розповів про незручні випадки, в які потраплявІнтерв’ю — 12:00 4460
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Шахтар – Айнтрахт: УЄФА затвердив Харків в статусі місця проведення матчуЛіга Європи — 10:20 1169
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Бетіс – Реал: перемога мадридського "автобуса" у нелогічному матчі, вирок для Соларі, шикарний Хоакін та проблеми з VARІспанія — 03:02 1494
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Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: геній Де Хеа продовжив переможну серію Сульшера, а "шпори" не заслужили поразкиАнглія — 13 січ 5916
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