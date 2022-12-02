Ворскла обіграла Колос у фіналі жіночого Кубка України сезону 2021/22. Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок України 2021/22 серед жінок. Фінал

Ворскла – Колос – 2:0

Голи: Калініна, 2, Котик, 18

На київському стадіоні Лівий берег зустрілися Ворскла (або ж Ворскла-Харків) та Колос. Доля протистояння була вирішена вже на старті гри. Спершу після навісу Яни Калініної з правого флангу м'яч влетів у сітку воріт – це трапилося вже на другій хвилині. Через кілька хвилин інша Яна – Котик – подвоїла перевагу полтавок.

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Найкращий шанс скоротити відставання футболістки Колоса мали у другому таймі, але Беата Амбруш, виконуючи пенальті, програла дуель Катерині Самсон. Ударний дебют матчу став вирішальним.

2:0 – Ворскла, яку очолює Наталія Зінченко, втретє поспіль виграла жіночий Кубок України (щоправда, у попередніх розіграшах команда виступала під назвою Житлобуд-2).